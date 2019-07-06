https://static.news.ru/photo/13bf8416-9fe4-11e9-beaa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Российская Премьер-Лига/Twitter

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС, — заявляют в пресс-службе лиги.

Общее собрание клубов лиги на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18, также этот вопрос обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом РФС позднее.

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, ранее писал News.ru.