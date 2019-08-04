https://static.news.ru/photo/2dbaf8dc-b6b9-11e9-ab61-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и подразделением ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По её итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности, — говорится на официальном сайте Лиги.

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.

«Зенит» также пообещал сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».

Ранее News.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил продажу бразильского нападающего Малкома в «Зенит» и назвал сумму трансфера, которая составила €40 млн. По сообщению пресс-службы каталонцев, также предусмотрена выплата до €5 млн в качестве бонусов в зависимости от выступления Малкома в новой команде. Помимо этого, «Барселона» получит процент с последующей продажи игрока.