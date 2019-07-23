https://static.news.ru/photo/24d42934-ad25-11e9-8e9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций, — говорится на официальном сайте клуба.

20 июля после завершения второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком», который закончился со счётом 2:2, в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов Арены» произошли беспорядки с участием болельщиков московской команды. Представители ОМОНа без весомых причин стали применять к фанатам дубинки. По итогам инцидента были задержаны восемь человек и ещё один обратился за медицинской помощью.

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами после матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова», писал News.ru.