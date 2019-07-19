Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования организации Александру Егорову после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».
«Ростов» опубликовал фрагменты видеозаписи с матча, в котором, по мнению клуба, арбитр Левников совершил ряд судейских ошибок. ФК «Ростов» просит вас прокомментировать представленные на видео эпизоды. Клуб убеждён, что Левников должен быть отстранён от работы, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
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