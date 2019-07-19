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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осуждённый за драки в центре Москвы, заявил, что тюрьма помогла ему поменять своё мировоззрение.

Колония как раз даёт понимание о том, что за содеянное тобой ты находишься здесь, и ты исправляешься, и у тебя есть понимание, что ты должен делать в СИЗО. Вот у...