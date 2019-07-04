https://static.news.ru/photo/cc4e943c-9e6c-11e9-b92c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ФК «Ростов»

Российский футбольный клуб «Ростов» направил официальное письмо президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой обратить внимание руководства организации на оскорбительные высказывания в адрес фанатов клуба со стороны «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области.

Ранее руководитель ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал фанатов «Ростова» «больными людьми», не понимающими в футболе и нуждающимися в работе с психологами, сообщает официальный сайт «Ростова» .

Ранее в Telegram-канале «Жёлто-синие будни» (объединение фанатов «Ростова») было опубликовано официальное заявление фанатов клуба, которые не хотят делить трибуны своего стадиона с болельщиками «Чайки».

«Чайка» заняла первую строчку в турнирной таблице группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Чайка» выпустила официальное заявление в связи с расследованием по матчу против новороссийского «Черноморца», писал News.ru.