В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
«Ростову» не поступало предложений по Мирзову. Соответственно, и никаких официальных переговоров по этому игроку не ведётся, — цитирует «
Спорт-Экспресс» PR-директор клуба Денис Штанько.
В минувшем сезоне Мирзов на правах аренды выступал в составе «Арсенала», за который провёл 32 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
3 июня 2019 года Мирзов дебютировал в составе сборной России в матче против «Чертаново» и после выхода на замену забил гол.
Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.