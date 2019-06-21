https://static.news.ru/photo/e95b4560-9445-11e9-adb2-fa163e074e61_1024.jpg Резиуан Мирзов (справа) Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.

«Ростову» не поступало предложений по Мирзову. Соответственно, и никаких официальных переговоров по этому игроку не ведётся, — цитирует « Спорт-Экспресс » PR-директор клуба Денис Штанько.

В минувшем сезоне Мирзов на правах аренды выступал в составе «Арсенала», за который провёл 32 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

3 июня 2019 года Мирзов дебютировал в составе сборной России в матче против «Чертаново» и после выхода на замену забил гол.

Ранее News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.