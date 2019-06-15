Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич вместе с наставником российской команды Станиславом Черчесовым представили книгу хорватского специалиста «Россия нашей мечты».

Хорватский футболист Стипе Плетикоса, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич и тренер сборной Хорватии по футболу Ивица Олич (слева направо) News.ru

2018 год останется в памяти и любителей, и нелюбителей футбола как минимум потому, что это было атмосферно. А для россиян и хорватов подавно — обе сборные добились невероятного успеха. Никто не мог предположить, что подопечные Черчесова смогут пройти до ¼ финала, а Далича — до финала. И вот, когда эмоции, кажется, утихли, главные герои вспомнили свои ощущения — с нотками горечи, но очень счастливые.

Наша маленькая страна Хорватия пережила самые счастливые моменты в своей жизни, у нас был лучший результат в истории, а мне посчастливилось быть тренером. Самая гордая и счастливая страна. Это дал нам футбол, — вспоминает Златко Далич.

А как всё начиналось? О чём думала и переживала хорватская команда?

Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Каждый момент, который был в России, я помню и сохранил в голове. Нашей основной целью, когда мы приехали, было выйти из группы. Но после победы над Аргентиной стало ясно, что мы способны на большее. И каждая победа давала нам уверенность в себе, надёжность, — делится Далич.

Никто не «ставил» на хорватов и не мог предположить, что парни в клетчатых майках смогут дойти до финала турнира.

Мы показали, как лилипут может превратиться в гиганта, какой результат можно достичь упорством, — продолжает тренер.

О противостоянии двух сборных не слышал разве что ленивый. Но болельщикам сложно понять, что было в голове тренеров во время битвы, которая состоялась 7 июля.

Финал Чемпионата Мира по футболу 2018, Сборная Франции против сборной Хорватии Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы ожидали, что сборная России будет блокировать наши атаки и играть на контратаках. Готовились к тому, что защитники — связующие игроки — будут более активны, — говорит главный тренер хорватов.

И несмотря на поражение, российские болельщики очень удивили наставника Хорватии.

Наверное, надо было ожидать, что после поражения российские болельщики будут расстроены и агрессивны, но они нашли силы и эмоции поблагодарить нас и поздравить. Они дам дали некоторую поддержку в полуфинальном матче, — заключает тренер.

Постепенно бразды правления на пресс-конференции забирает в свои руки Станислав Черчесов. У него нет товарищеских матчей, а есть контрольные игры. Теперь нет и проходных пресс-конференций, поэтому наставник российской команды берёт слово.

Год назад мы были напротив друг друга, сейчас мы рядом. Самый яркий момент со вкусом горечи, когда мы проиграли, но нас приветствовали тысячи болельщиков. Тогда мы поняли, что такое чемпионат мира. Мы помним нашу игру с хорватами — она была одна из лучших для нас. Если мы вспомним, как начинался для них чемпионат мира, то увидим, как развивался характер, как менялась схема. Мы сидели и думали, как обыграть этого парня (Далича). Он во время матча перестраивал игру, я перестраивал. Но кому-то больше повезло, кому-то меньше, — утверждает Черчесов.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/News.ru

Если у Далича в его сборной были парни, которые выступают в топ-клубах, в сборной же России дела обстоят иначе.

У нас очень хорошие ребята, но в топ-клубах мы не играем. Наша задача — быть конкурентоспособными, каждый должен быть в механизме правильным винтиком. Это были 23 брата, никто не был лишним. Это нас и выделяло. Понимаете, я умею готовить мясо, но куда важнее уметь готовить команду, — заявил российский тренер.

После завершения чемпионата мира-2018 в России футболисты сборной Хорватии вернулись домой национальными героями, как и подопечные Станислава Черчесова. Воспоминания о России в сердцах хорватов остались наиболее тёплыми.

Какая разница, как в итоге для обеих команд закончился величайший турнир, когда тебя окружает невероятная атмосфера, когда тебя вперёд гонят тысячи болельщиков на арене и ещё миллионы за пределами. Нам остаётся только ждать следующие игры. Впереди чемпионат Европы, и там будет не менее жарко, чем на чемпионате мира-2018.