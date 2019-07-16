Аналитики компании FiveThirtyEight объявили топ-40 футбольных клубов Европы. Рейтинг составлен на основе системы Soccer Power Index (SPI), которая выставляет командам атакующий и оборонительный рейтинги.
На первом месте расположился «Манчестер Сити», следом за ним идёт немецкая «Бавария», тройку сильнейших замыкает «Ливерпуль». Единственным российским футбольным клубом, попавшим в число лучших, стал «Краснодар», который оказался на 36-й позиции.
Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт со шведским форвардом Маркусом Бергом, писал News.ru.