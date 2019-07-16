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Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус прокомментировал ничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Если честно я не могу сказать, был чистый пенальти или нет. Надо смотреть. Мы реализовали много моментов, но наша игра не была такой, как против «Зенита» в Суперкубке, например. Надо...