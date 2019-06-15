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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал главную задачу для игроков национальной команды.

У нас очень хорошие ребята, но в топ-клубах не играем. Наша задача — быть конкурентоспособными, каждый должен быть в механизме правильным винтиком. Мы пробежали 150 км за матч против хорватов,...