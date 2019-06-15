В России не хотят, чтобы реформу еврокубков, предлагаемую Ассоциацией европейских клубов (ЕСА), одобрили.
Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) беспокоятся, что проект негативно отразится на календаре чемпионата России.
Клубы единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года, — сообщается на официальном сайте
РПЛ.
Ввести новый формат планируется в 2024 году. Согласно задумке, в европейских турнирах увеличится количество матчей. В Лиге чемпионов клубы будут разбиты на четыре группы по восемь команд в каждой.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал главную задачу для игроков национальной команды, писал News.ru.