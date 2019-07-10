Российская премьер-лига представила новый чемпионский кубок
Анастасия Савина
13:57, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/1dd87a6c-a303-11e9-8e45-fa163e074e61_1024.jpgФото: Российская Премьер-Лига/youtube.com
Российская премьер-лига (РПЛ) презентовала новый кубок, который будет вручатся победителю чемпионата страны.
В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усечённый икосаэдр, так называемое платоновское тело, правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент, — сообщает пресс-служба РПЛ на официальном сайте.
Помимо чемпионского кубка, победители турнира с сезона-2019/20 будут получать новые медали.