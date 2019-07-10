https://static.news.ru/photo/1dd87a6c-a303-11e9-8e45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Российская Премьер-Лига/youtube.com

Российская премьер-лига (РПЛ) презентовала новый кубок, который будет вручатся победителю чемпионата страны.

В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усечённый икосаэдр, так называемое платоновское тело, правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент, — сообщает пресс-служба РПЛ на официальном сайте.

Помимо чемпионского кубка, победители турнира с сезона-2019/20 будут получать новые медали.

В прошедшем сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит». Это пятый титул «сине-бело-голубых».

На пресс-конференции глава Российской премьер-лиги (РПЛ) ещё раз подвёл итоги минувшего сезона и рассказал об особенностях нового чемпионата, стартующего уже в ближайшую пятницу, писал News.ru.