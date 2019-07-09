Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поделился мнением о возвращении пива на футбольные стадионы России.
Желание вернуть пиво на стадионы есть огромное. И оно присутствует очень давно. Это пока в переговорном процессе, есть и одобрение, и противодействие этому. Мы часто обсуждаем эту тему в условиях коммерческого рынка, неоднократно обсуждали и с клубами привлечение пивных брендов, чтобы появились пивные партнёры, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.
По словам функционера, процесс обсуждения начался давно, но пока он, к сожалению, на том же уровне, несмотря на то, что все очень хотят вернуть пиво.
Ранее эту идею поддержали в Российском футбольном союзе (РФС), однако сроки возвращения «пенного» на спортивные объекты не уточняются. Запрет на его продажу вступил в силу с 1 января 2005 года.
Ранее о возможном возвращении пива на стадионы высказался генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев.