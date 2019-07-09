https://static.news.ru/photo/dc227558-a232-11e9-bba5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поделился мнением о возвращении пива на футбольные стадионы России.

Желание вернуть пиво на стадионы есть огромное. И оно присутствует очень давно. Это пока в переговорном процессе, есть и одобрение, и противодействие этому. Мы часто обсуждаем эту тему в условиях коммерческого рынка, неоднократно обсуждали и с клубами привлечение пивных брендов, чтобы появились пивные партнёры, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.

По словам функционера, процесс обсуждения начался давно, но пока он, к сожалению, на том же уровне, несмотря на то, что все очень хотят вернуть пиво.

Ранее эту идею поддержали в Российском футбольном союзе (РФС), однако сроки возвращения «пенного» на спортивные объекты не уточняются. Запрет на его продажу вступил в силу с 1 января 2005 года.

Ранее о возможном возвращении пива на стадионы высказался генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев.