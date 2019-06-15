Капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
Как сообщает TMZ, документы федерального суда США были переданы лично в руки футболисту.
Гражданка США Кэтрин Майорга в 2018 году заявила, что была изнасилована игроком в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Адвокаты спортсмена и истицы комментариев не дают, сообщает
Как писал News.ru, Роналду остановил автобус сборной Португалии ради мальчика, болеющего раком.