https://static.news.ru/photo/72c48812-8f54-11e9-a4af-fa163e074e61_1024.jpg Криштиану Роналду Фото: DeFodi.eu, via imago-images/imago-images.de/Global Look Press

Капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

Как сообщает TMZ, документы федерального суда США были переданы лично в руки футболисту.

Гражданка США Кэтрин Майорга в 2018 году заявила, что была изнасилована игроком в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Адвокаты спортсмена и истицы комментариев не дают, сообщает Bloomberg .

Как писал News.ru, Роналду остановил автобус сборной Португалии ради мальчика, болеющего раком.