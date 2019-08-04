Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что если бы он не стал футболистом, то выбрал бы профессию актёра и модели.
Актёром или моделью. Я даже не знаю. Скорее всего актёром, хотя не уверен, что у меня есть талант. Хотя я всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего, — сказал футболист в интервью YouTube-каналу Soccer.com.
Ранее сообщалось, что полиция Сеула собирается провести расследование в связи с тем, что Роналду не принял участие в матче против звёзд Корейской лиги, а остался на скамейке запасных, писал News.ru.