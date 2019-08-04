https://static.news.ru/photo/63cea9b6-b74d-11e9-825c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ye Liangjun/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что если бы он не стал футболистом, то выбрал бы профессию актёра и модели.

Актёром или моделью. Я даже не знаю. Скорее всего актёром, хотя не уверен, что у меня есть талант. Хотя я всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего, — сказал футболист в интервью YouTube-каналу Soccer.com.

Ранее сообщалось, что полиция Сеула собирается провести расследование в связи с тем, что Роналду не принял участие в матче против звёзд Корейской лиги, а остался на скамейке запасных, писал News.ru.