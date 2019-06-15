Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился своим видением развития ситуации в команде.
У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырёх игрочищ! — приводит слова Романцева «
Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Под руководством Романцева «Спартак» стал чемпионом СССР и восьмикратным чемпионом России.
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.