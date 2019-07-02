https://static.news.ru/photo/ca40e5bc-9c9d-11e9-896a-fa163e074e61_1024.jpg Фернандо Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Матеус Риворедо, брат жены полузащитника московского «Спартака» Фернандо и спортивный журналист, сбил семилетнего ребёнка в коттеджном посёлке Резиденция Рублёво во время поездки на тренировку московской команды.

Инцидент произошёл 18 июня. Молодой человек наехал на ребёнка, который двигался на самокате. В результате происшествия ребёнок получил перелом и был госпитализирован, сообщает « Комсомольская правда ».

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами клуба, писал News.ru.