Матеус Риворедо, брат жены полузащитника московского «Спартака» Фернандо и спортивный журналист, сбил семилетнего ребёнка в коттеджном посёлке Резиденция Рублёво во время поездки на тренировку московской команды.
Инцидент произошёл 18 июня. Молодой человек наехал на ребёнка, который двигался на самокате. В результате происшествия ребёнок получил перелом и был госпитализирован, сообщает «
Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Луис Адриано рассказал, хотел ли бы он встретиться с фанатами клуба, писал News.ru.