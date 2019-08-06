https://static.news.ru/photo/dd02ec2c-b859-11e9-9188-fa163e074e61_660.jpg Сергей Родионов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Сергей Родионов приступил к работе в должности президента Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. Он занимал аналогичную должность с 2011 по 2015 год.

Продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодёжной команды, «Спартака-2» и основного состава, — приводит слова Родионова пресс-служба клуба.

Родионов выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 год. Ему принадлежит рекорд результативности «Спартака» в еврокубках — 22 гола. В составе сборной СССР сыграл 37 матчей, забил восемь мячей, был участником чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.

В апреле совет директоров «красно-белых» удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей, писал News.ru.