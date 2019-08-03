Агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглош рассказал, что игрок может покинуть петербургский клуб.
У нас есть предложение из «Бешикташа», но оно не единственное. Мак — очень ценный футболист, так что предложения поступают со всей Европы. После трансфера Малкома в «Зенит» для Мака станет тяжелее выбить место в команде, — цитирует Венглоша Vatan.
О возможном трансфере Мака в казанский «Рубин» сообщал «
Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», писал News.ru.