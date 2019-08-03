https://static.news.ru/photo/21dca8ae-b5dc-11e9-a866-fa163e074e61_660.jpg Роберт Мак Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглош рассказал, что игрок может покинуть петербургский клуб.

У нас есть предложение из «Бешикташа», но оно не единственное. Мак — очень ценный футболист, так что предложения поступают со всей Европы. После трансфера Малкома в «Зенит» для Мака станет тяжелее выбить место в команде, — цитирует Венглоша Vatan.

О возможном трансфере Мака в казанский «Рубин» сообщал « Спорт-Экспресс ». В составе «Зенита» 28-летний словак в 35 матчах забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», писал News.ru.