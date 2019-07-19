https://static.news.ru/photo/034649bc-aa48-11e9-b0b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Екатерина Лаут/BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как и когда будет использована система видеоповторов (VAR).

РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что за VAR придётся заплатить около 700 млн рублей. В эту стоимость входят приобретение оборудования и расходы на трёхлетнюю эксплуатацию.

VAR — технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в лиге, писал News.ru.