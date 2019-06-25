https://static.news.ru/photo/327763d4-975f-11e9-a795-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о новом формате лимита на легионеров.

Как сообщает Metaratings.ru , на заседании исполкома организации 26 июня будут приняты новые правила по лимиту на легионеров. С сезона-2020/21 будет действовать схема «8+17», при которой в заявке клубов может быть не более восьми легионеров.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «6+5». По нему одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Гендиректор «Локомотива» заявил, что нужно отменить лимит на легионеров, ранее писал News.ru.