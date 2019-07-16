Российский футбольный союз (РФС) отправил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеоассистента рефери (VAR).
Мы отправили заявку на работу VAR. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов, — сказал глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции, посвящённой итогам первого тура чемпионата России.
РФС обсудит засчитанный гол в матче «Локомотив» — «Рубин» с FIFA и IFAB, писал News.ru.