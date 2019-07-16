Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) обсудит с Международной федерацией футбола (FIFA) и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) гол футбольного клуба «Локомотив» в ворота казанского «Рубина» в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

С сезона-2019/20 вступили изменения в правилах, согласно которым игрокам атакующей команды запрещается стоять в стенке во время штрафного удара, — сказал глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр...