https://static.news.ru/photo/57f8c694-a8c0-11e9-a921-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте проинформировал болельщиков о старте продаж билетов на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России.

Билеты стоимостью 2370 рублей можно приобретать с сегодняшнего дня тремя способами, о которых подробно рассказано на сайте РФС . При этом отмечается, что в день игры — 6 сентября нынешнего года — купить билеты будет невозможно ни в России, ни на территории Великобритании.

На данный момент сборные России и Шотландии занимают соответственно второе и четвёртое места в своей отборочной группе к Евро-2020, при этом россияне после четырёх сыгранных матчей имеют в своём активе 9 очков, шотландцы — 6. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая четыре победы в четырёх встречах (12 очков).

Поединок Шотландия — Россия состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в пятницу, 6 сентября и начнётся в 21:45 по московскому времени (19:45 по местному).

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