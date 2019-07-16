Российский футбольный союз (РФС) обсудит с Международной федерацией футбола (FIFA) и Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) гол футбольного клуба «Локомотив» в ворота казанского «Рубина» в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
С сезона-2019/20 вступили изменения в правилах, согласно которым игрокам атакующей команды запрещается стоять в стенке во время штрафного удара, — сказал глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции, посвящённой итогам первого тура чемпионата России, добавив, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук именно так забил мяч.
Судья Владимир Москалёв будет наказан за грубые нарушения в первом матче Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи», писал News.ru.