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Судья Владимир Москалёв будет наказан за грубые нарушения в первом матче Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи».

Понимаю, что матч получился резонансным, поэтому общая оценка — это очень неудачная игра для Москалева. По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие...