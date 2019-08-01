https://static.news.ru/photo/c6f1be2a-b44b-11e9-87a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию о том, что матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» может быть перенесён на другую дату.

Российский футбольный союз не располагает информацией о переносе матча матч 4 тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Насколько нам известно, на уровне российской премьер-лиги этот вопрос также не обсуждался, и футбольные клубы готовятся к проведению матча в установленные сроки, — заявили в пресс-службе РФС.

1 августа заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко назвал время и место проведения матча.

Ранее полиция просила отменить встречу из-за готовящихся протестов москвичей в связи с отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Ранее в столичном ГУ МВД предупредили, что акция 3 августа является незаконной, дав понять, что намерены задерживать её участников. До этого лидер Либертарианской партии Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга в этот день из-за отсутствия компромисса с властями Москвы. Вместо этого оппозиция пытается согласовать мероприятие на 10 августа.