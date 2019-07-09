https://static.news.ru/photo/66459d04-a257-11e9-9029-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Xin Yuewei/Xinhua/Global Look Press

Принадлежащий футболисту Лионелю Месси ресторан в Аргентине начал бесплатно выдавать еду и напитки всем желающим.

Заведение, которым владеет семья форварда Барселоны, находится в городе Росарио. По словам менеджера ресторана Ариэля Альмаду, в течение 15 дней с 19:00 до 21:00 нуждающиеся смогут получить горячую еду, кофе, вино и другие напитки, передаёт Marca .

Многие люди приходят к нам и благодарят, — рассказал он.

Ранее News.ru писал о том, что Южноамериканская федерация футбола (КОНМЕБОЛ) может отстранить нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси от игр за критические высказывания в адрес объединения.