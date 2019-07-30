Бывший футболист московского «Спартака», чемпион СССР 1962 года Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как относится к изменениям в команде, и к чему это может привести, а также о шансах «красно-белых» получить результат в ближайших турах.

— Летом в «Спартаке» произошли кардинальные изменения — ушли несколько игроков, которые тянули команду за собой: Комбаров, Боккетти, Глушаков, Зе Луиш, Фернандо, Адриано, Ханни, Ломовицкий. К чему это приведёт?

— Это уже привело. Нет команды. Кто остался от чемпионов? Никого, кроме Зобнина, Джикии и Ещенко. Остальные все распроданы. Федун, хозяин клуба, нищий человек, бомж. Решил помочь себе деньгами, вот и распродаёт, имея приличную прибыль от этих трансферов. Купил за рубль, продал — за два. Всю команду на глазах убрал, изуродовал и искалечил.

— Ещё в сезоне-2018/19 Федун заявлял, что позволит делать Кононову «новый «Спартак». Получится не пустить клуб на дно турнирной таблицы?

— Мы к этому катимся. Очень обидно. Я не ожидал, что доживу до таких времён, когда «Спартак» надо за уши вытаскивать из болота. Некому играть. Тот молодняк, который появился, абсолютно не конкурентоспособен и не имеет права играть в этой команде по уровню мастерства. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим все вместе, погорюем. Но это беда.

Роман Зобнин (слева) Сергей Булкин/News.ru

— Если представить, что «Спартак» сможет на этой или следующей неделе подписать Шюррле, Ларссона, возможно, голландца Тила. Что они привнесут в команду?

— Это чушь несусветная. Можем подписывать кого угодно. Хорошо приобретать игрока, когда есть собранная команда, чтобы он мог подстраховать ту или иную позицию на футбольном поле. Ну вот они подпишут и Шюррле, и Ларссона, а дальше что? С кем они будут играть на поле? Где партнёры? От чего отталкиваться? Я ещё не выжил из ума и немножко разбираюсь в футболе. «Спартак» на дне. И надо понимать, что мы же теряем российский футбол. Мы теряем имидж. С кого надо спрашивать? Совсем не с Кононова, а с Федуна. Что ты наделал? Если не хочешь иметь и содержать команду, ради бога, продай её, потому что он уже дошёл до ручки. Я не вижу светлого будущего в «Спартаке» при Федуне.

— В субботу дерби с «Динамо»...

— Когда-то встреча с «Динамо» была принципиальной. Если посмотреть на развитие российской премьер-лиги, то сначала одну команду развалили — «Динамо», которую собирают сейчас по кусочкам, следующий клуб — «Спартак». Нет сейчас ни «Динамо» того, ни «Спартака». Одни плетутся где-то, другие — еле дышат.

— Но смогут обыграть «полумёртвое» «Динамо»?

— Надеюсь, честно говоря (смеётся). На самом деле и смех, и грех. Не хотелось бы так говорить о наших ведущих клубах, но я согласен. Правда «полумёртвым» можно назвать не только «Динамо», но и «Спартак». Кто выживет в игре, тот и победит.

— Успеют ли новички набрать форму и сыграться с командой перед первой игрой с «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы?

— Это зависит от них. В каком они будут состоянии, слышал, они прошли медобследование. Я думаю, что пока они не в форме. Ни тот, ни другой не имели должной игровой практики. Им ещё только предстоит набирать, а пока это будет происходить, «Спартак» расположится внизу турнирной таблицы, проигрывая всё, что только можно. Не хотелось бы в это верить, но всё к этому идёт. Надеюсь, мы доживём до тех времён, когда «Спартак» будет всех громить, но при этих «дяденек» это вряд ли случится. Если они опомнятся, протрезвеют, значит что-то получится, нет — нет.

— Олег Кононов возглавляет москвичей уже как восемь месяцев. Особого результата не видно. Его последний шанс показать, каким он видит «Спартак», — игра со швейцарцами?

Олег Кононов Сергей Булкин/News.ru

— Я одно время очень критически относился ко всему, что происходит в «Спартаке», и во всех бедах обвинял Кононова. Сейчас я немного передумал свою позицию. Не он виноват. Каждый тренер делает ошибки, а кто их не совершает? Мы все ходим по острию ножа. И мы все обвиняем тренера. Только не надо забывать фразу «выигрывает команда, проигрывает тренер». Виновато полностью руководство. Жалко Кононова. Он интеллигентный, нормальный парень, попал в такую ситуацию, в которой ничего не может сделать. У него отобрали команду, всех распродали. Где ребята, которые несколько лет назад летали по полю и радовали болельщиков? А сейчас все шишки получает Кононов. Да не он виноват, а система, которая воспитала таких бизнесменов, как Федун, которому не нужен «Спартак». Он другой закваски мужик. В голове только деньги, прибыль. Ничего не делает для того, чтобы клуб находился на высоких позициях.

— Есть такая тенденция менять главного тренера, если клуб вылетает из еврокубков на самых ранних стадиях. Может ли ждать такой же исход Кононова?

— Здесь даже не с «Туном» дело. Если Кононов проиграет «Динамо», он будет уволен.

— Болельщики весьма негативно относятся к наставнику. Как ему изменить их отношение к себе?

— Изменяется всё очень просто — игрой. Сегодня для болельщиков ты враг, ненавистник, а завтра начнёшь всех громить и выигрывать на футбольном поле, выйдешь на первое место и станешь красавцем, как Каррера. Побеждает команда — тренер золотой. Стоит два-три матча проиграть — никакой. Всё зависит от результата и от того, на каком месте идёт клуб. Если команда идёт прилично, набирает очки, показывает хороший, добротный футбол, то тренер лучший в мире. Стоит только чуть-чуть опуститься, где-то проиграть, то всё — надо гнать в шею. Но это болельщики, им всё дозволено, потому что без них не было бы футбола. Им надо прощать всё. Но в конце концов народ требует жареного. «Спартак» никогда в жизни не должен быть на третьих ролям. Он всегда должен быть впереди. Но пока команда подошла к такой черте, где надо бы удержаться за пятое-шестое места. Вот до чего докатились.

— Есть ли вообще в «Спартаке» сейчас лидер, который способен повести команду за собой?

— Лидер есть, человек, который не красуется на поле, а показывает всё делом — это Джикия. Он пытается, лезет из кожи вон, но надо учесть, что он не забивающий, а центральный защитник. Всё происходит на его глазах. Обидно. Я понимаю тех ребят, которые «Спартаку» отдали часть своей жизни, как Зобнин, Джикия, Ребров, Ещенко. Они остались у разбитого корыта. Нет ни команды, ни игровой дисциплины — ни черта нет. Кругом критика и ругань. В такой обстановке играть очень тяжело.