Бывший футболист московского «Спартака», чемпион СССР 1962 года Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как относится к изменениям в команде, и к чему это может привести, а также о шансах «красно-белых» получить результат в ближайших турах.

Летом в «Спартаке» произошли кардинальные изменения — ушли несколько игроков, которые тянули команду за собой: Комбаров, Боккетти, Глушаков, Зе Луиш, Фернандо, Адриано, Ханни, Ломовицкий. К чему это приведёт?

— Это уже привело. Нет команды. Кто остался от чемпионов? Никого, кроме Зобнина, Джикии и Ещенко. Остальные все распроданы. Федун, хозяин клуба, нищий человек, бомж. Решил помочь себе деньгами, вот и распродаёт, имея приличную прибыль от этих трансферов. Купил за рубль, продал — за два. Всю команду на глазах убрал, изуродовал и искалечил.

Ещё в сезоне-2018/19 Федун заявлял, что позволит делать Кононову «новый «Спартак». Получится не пустить клуб на дно турнирной таблицы?

— Мы к этому катимся. Очень обидно. Я не ожидал, что доживу до таких времён, когда «Спартак» надо за уши вытаскивать из болота. Некому играть. Тот молодняк, который появился, абсолютно не конкурентоспособен и не имеет права играть в этой команде по уровню мастерства. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим все вместе, погорюем. Но это беда.

Роман Зобнин (слева)Роман Зобнин (слева)Сергей Булкин/News.ru

Если представить, что «Спартак» сможет на этой или следующей неделе подписать Шюррле, Ларссона, возможно, голландца Тила. Что они привнесут в команду?

— Это чушь несусветная. Можем подписывать кого угодно. Хорошо приобретать игрока, когда есть собранная команда, чтобы он мог подстраховать ту или иную позицию на футбольном поле. Ну вот они подпишут и Шюррле, и Ларссона, а дальше что? С кем они будут играть на поле? Где партнёры? От чего отталкиваться? Я ещё не выжил из ума и немножко разбираюсь в футболе. «Спартак» на дне. И надо понимать, что мы же теряем российский футбол. Мы теряем имидж. С кого надо спрашивать? Совсем не с Кононова, а с Федуна. Что ты наделал? Если не хочешь иметь и содержать команду, ради бога, продай её, потому что он уже дошёл до ручки. Я не вижу светлого будущего в «Спартаке» при Федуне.

В субботу дерби с «Динамо»...

— Когда-то встреча с «Динамо» была принципиальной. Если посмотреть на развитие российской премьер-лиги, то сначала одну команду развалили — «Динамо», которую собирают сейчас по кусочкам, следующий клуб — «Спартак». Нет сейчас ни «Динамо» того, ни «Спартака». Одни плетутся где-то, другие — еле дышат.

Но смогут обыграть «полумёртвое» «Динамо»?

— Надеюсь, честно говоря (смеётся). На самом деле и смех, и грех. Не хотелось бы так говорить о наших ведущих клубах, но я согласен. Правда «полумёртвым» можно назвать не только «Динамо», но и «Спартак». Кто выживет в игре, тот и победит.

Успеют ли новички набрать форму и сыграться с командой перед первой игрой с «Туном» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы?

— Это зависит от них. В каком они будут состоянии, слышал, они прошли медобследование. Я думаю, что пока они не в форме. Ни тот, ни другой не имели должной игровой практики. Им ещё только предстоит набирать, а пока это будет происходить, «Спартак» расположится внизу турнирной таблицы, проигрывая всё, что только можно. Не хотелось бы в это верить, но всё к этому идёт. Надеюсь, мы доживём до тех времён, когда «Спартак» будет всех громить, но при этих «дяденек» это вряд ли случится. Если они опомнятся, протрезвеют, значит что-то получится, нет — нет.

Олег Кононов возглавляет москвичей уже как восемь месяцев. Особого результата не видно. Его последний шанс показать, каким он видит «Спартак», — игра со швейцарцами?

Олег Кононов Олег Кононов Сергей Булкин/News.ru

— Я одно время очень критически относился ко всему, что происходит в «Спартаке», и во всех бедах обвинял Кононова. Сейчас я немного передумал свою позицию. Не он виноват. Каждый тренер делает ошибки, а кто их не совершает? Мы все ходим по острию ножа. И мы все обвиняем тренера. Только не надо забывать фразу «выигрывает команда, проигрывает тренер». Виновато полностью руководство. Жалко Кононова. Он интеллигентный, нормальный парень, попал в такую ситуацию, в которой ничего не может сделать. У него отобрали команду, всех распродали. Где ребята, которые несколько лет назад летали по полю и радовали болельщиков? А сейчас все шишки получает Кононов. Да не он виноват, а система, которая воспитала таких бизнесменов, как Федун, которому не нужен «Спартак». Он другой закваски мужик. В голове только деньги, прибыль. Ничего не делает для того, чтобы клуб находился на высоких позициях.

Есть такая тенденция менять главного тренера, если клуб вылетает из еврокубков на самых ранних стадиях. Может ли ждать такой же исход Кононова?

— Здесь даже не с «Туном» дело. Если Кононов проиграет «Динамо», он будет уволен.

Болельщики весьма негативно относятся к наставнику. Как ему изменить их отношение к себе?

— Изменяется всё очень просто — игрой. Сегодня для болельщиков ты враг, ненавистник, а завтра начнёшь всех громить и выигрывать на футбольном поле, выйдешь на первое место и станешь красавцем, как Каррера. Побеждает команда — тренер золотой. Стоит два-три матча проиграть — никакой. Всё зависит от результата и от того, на каком месте идёт клуб. Если команда идёт прилично, набирает очки, показывает хороший, добротный футбол, то тренер лучший в мире. Стоит только чуть-чуть опуститься, где-то проиграть, то всё — надо гнать в шею. Но это болельщики, им всё дозволено, потому что без них не было бы футбола. Им надо прощать всё. Но в конце концов народ требует жареного. «Спартак» никогда в жизни не должен быть на третьих ролям. Он всегда должен быть впереди. Но пока команда подошла к такой черте, где надо бы удержаться за пятое-шестое места. Вот до чего докатились.

Есть ли вообще в «Спартаке» сейчас лидер, который способен повести команду за собой?

— Лидер есть, человек, который не красуется на поле, а показывает всё делом — это Джикия. Он пытается, лезет из кожи вон, но надо учесть, что он не забивающий, а центральный защитник. Всё происходит на его глазах. Обидно. Я понимаю тех ребят, которые «Спартаку» отдали часть своей жизни, как Зобнин, Джикия, Ребров, Ещенко. Они остались у разбитого корыта. Нет ни команды, ни игровой дисциплины — ни черта нет. Кругом критика и ругань. В такой обстановке играть очень тяжело.

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