Мадридский футбольный клуб «Реал» согласовал трансфер полузащитника «Сарагосы» Альберто Соро.
Как сообщает Football Espana, в соглашении 20-летнего Соро прописана сумма отступных в размере €9 млн.
В завершившемся сезоне он провёл 31 матч, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Соро — шестой новичок «Реала» за текущее лето после Эдена Азара, Родриго, Луки Йовича, Ферлана Менди и Эдера Милитао.
Испанский нападающий Альваро Мората перешёл из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико», писал News.ru.