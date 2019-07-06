https://static.news.ru/photo/ee9bc20e-9ff6-11e9-829d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AlbertoSoro/Global Look Press

Мадридский футбольный клуб «Реал» согласовал трансфер полузащитника «Сарагосы» Альберто Соро.

Как сообщает Football Espana, в соглашении 20-летнего Соро прописана сумма отступных в размере €9 млн.

В завершившемся сезоне он провёл 31 матч, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Соро — шестой новичок «Реала» за текущее лето после Эдена Азара, Родриго, Луки Йовича, Ферлана Менди и Эдера Милитао.

Испанский нападающий Альваро Мората перешёл из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико», писал News.ru.