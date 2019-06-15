https://static.news.ru/photo/208f7fbe-8e9d-11e9-8fdc-fa163e074e61_1024.jpg Такефуса Кубо Фото: Kenichi Arai/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) приобрёл японского полузащитника Такэфусу Кубо.

18-летний футболист будет защищать цвета дубля мадридцев — «Кастилью».

Соглашение рассчитано на пять лет с годовой зарплатой в размере €1,2 млн, сообщает Marca.

Ранее хавбек представлял футбольный клуб «Токио», за который в прошедшем сезоне сыграл 13 игр и забил четыре гола.

С 2011 по 2015 год Кубо играл за молодёжные составы «Барселоны».

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