Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) приобрёл японского полузащитника Такэфусу Кубо.
18-летний футболист будет защищать цвета дубля мадридцев — «Кастилью».
Соглашение рассчитано на пять лет с годовой зарплатой в размере €1,2 млн, сообщает Marca.
Ранее хавбек представлял футбольный клуб «Токио», за который в прошедшем сезоне сыграл 13 игр и забил четыре гола.
С 2011 по 2015 год Кубо играл за молодёжные составы «Барселоны».
Аргентинский нападающий Лионель Месси может объявить о завершении карьеры в составе национальной команды после Кубка Америки-2019, писал News.ru.