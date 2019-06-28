https://static.news.ru/photo/13d25be4-9a54-11e9-98da-fa163e074e61_1024.jpg Ахмад Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поприветствовал новичка «Ахмата» Дениса Глушакова.

Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный, — написал Кадыров в своём Instagram-аккаунте.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.

Женская сборная России по футболу была готова принять Глушакова, писал News.ru.