Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поприветствовал новичка «Ахмата» Дениса Глушакова.
Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный, — написал Кадыров в своём Instagram-аккаунте.
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Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе- период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб @akhmatgrozny «АХМАТ» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны @glushak8 Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «АХМАТ». Добро пожаловать в Грозный!
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт грозненцев с 32-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».
В составе «красно-белых» он стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок России (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Глушаковым по обоюдному согласию.
В прошедшем сезоне 32-летний футболист сыграл за московскую команду 18 матчей и забил три гола.
Женская сборная России по футболу была готова принять Глушакова, писал News.ru.