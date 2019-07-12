Один из сотрудников английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» госпитализирован в Австралии.
Как сообщает Daily Mail, 50-летний работник клуба оказался в госпитале из-за передозировки. При этом не уточняется, какими веществами она вызвана. При этом манкунианцы закрыли пространство между машиной скорой помощи и больницей ширмой.
Официальный сайт клуба подтвердил данную информацию и сообщил, что сотрудник находится в стабильном состоянии.
В Австралии команда готовится к новому сезону.
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