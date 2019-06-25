https://static.news.ru/photo/8200bc52-9750-11e9-b314-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Российский защитник немецкого футбольного клуба «Зандхаузен» Александр Жиров в летнее трансферное окно может сменить команду.

Как сообщает Transfermarkt, россиянином интересуется «Штутгарт». Защитники команды Озан Кабак и Марчин Каминьски, скорее всего, покинут команду, поэтому руководство клуба ищет нового игрока в зону обороны.

Жиров перешёл в «Зандхаузен» летом прошлого года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне россиянин принял участие в 18 матчах второй Бундеслиги, в которых забил два мяча.

«Штутгарт» — пятикратный чемпион Германии по футболу (1950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07).

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