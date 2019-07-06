https://static.news.ru/photo/5ece5090-9fe4-11e9-a4cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Павел Огородников/News.ru

Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому «Реалу» купить 27-летнего бразильского форварда Неймара.

Как сообщает Marca, руководство французского клуба не рассчитывает на бразильца в будущем.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» уже ведёт переговоры с отцом Неймара. Каталонцы готовы заплатить за нападающего €100 млн и дополнительно включить в сделку защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и форварда Усмана Дембеле.

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Ранее News.ru писал, что он договорился о переходе в состав каталонской «Барселоны». Контракт рассчитан на пять лет, а уровень зарплаты будет в 1,5 раза ниже, чем игрок получает в ПСЖ.