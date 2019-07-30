Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе.
Как сообщает ряд французских СМИ, переход обошёлся клубу в €35 млн. Финансовые условия сделки официально не разглашаются.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside)
Ici pour briller !
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/otaIx3u7t4 30 июля 2019 г.
В составе «Эвертона» Гейе с 2016 года провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.
Ранее News.ru писал, что «Спартак» может остаться без нападающего Луиса Адриано.