https://static.news.ru/photo/63f10310-b2a9-11e9-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Teng/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе.

Как сообщает ряд французских СМИ, переход обошёлся клубу в €35 млн. Финансовые условия сделки официально не разглашаются.

В составе «Эвертона» Гейе с 2016 года провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

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