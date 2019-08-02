https://static.news.ru/photo/e4df2db0-b4f4-11e9-b020-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) лишил нападающего Неймара премии в размере €5 млн.

В контракте форварда прописан бонус в размере €3 млн за попадание в список лучших футболистов по версии Международной федерации футбола (ФИФА), чего не случилось, сообщает UOL.

Кроме того, руководство клуба дополнительно лишило премии 27-летнего игрока за опоздание на тренировку в размере €2 млн.

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей. В его активе 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Неймар отказывается играть за ПСЖ, писал News.ru.