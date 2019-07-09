https://static.news.ru/photo/a8bb982a-a22d-11e9-acff-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что по инфраструктуре и системе безопасности лига находится на первом месте в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мы находимся по нашим возможностям, инфраструктуре, системе безопасности на первом месте в УЕФА. Мы отстаём по коммерции, это моя больная тема, отстаём по другим объективным причинам. Отсутствие конкуренции на телевидении, платная подписка, отсутствие или вернее не очень хорошая цена на рынке — это определенные обстоятельства, которые мы не можем одолеть, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.

Глава лиги добавил, что мечтает, что бы РПЛ «достойно зарабатывала».

Даже турецкая лига, которая находится ниже нас, получает больше. Возможно, со следующего сезона, подводя итоги с «Матч ТВ», будут более серьезные изменения, — сказал он.

Ранее Прядкин рассказал о деталях посещаемости матчей чемпионата России по футболу, писал News.ru.