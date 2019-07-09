https://static.news.ru/photo/eaef74dc-a232-11e9-9f9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/fc_anji

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что футбольные клубы лиги должны иметь финансовую стабильность.

Часть наших клубов, которые желали выступать в РПЛ, должны иметь финансовую стабильность. Много вопросов было по «Анжи», который бился до последнего. Дай бог, чтобы дагестанский клуб возродился. Но финансирование — это очень сложно, — передаёт слова Прядкина корреспондент News.ru.

Ранее сообщалось, что махачкалинский «Анжи» сыграет в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Клуб подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве ПФЛ, оплатил услуги лицензирования и подписал договор. Лицензии на участие в РПЛ и ФНЛ получили 34 клуба. «Анжи» в ней отказано из-за невыполнения обязательных критериев.

Также сообщалось, что покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Анжи» не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров, писал News.ru.