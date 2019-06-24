https://static.news.ru/photo/c59cc186-965b-11e9-942b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Футбольный клуб «Аякс» приобрёл 27-летнего нападающего «Севильи» Квинси Промеса.

Контракт с нидерландской командой рассчитан до 2024 года, сообщает корреспондент De Telegraaph Майк Вервей.

Квинси Промес является воспитанником амстердамского клуба «Аякс».

В прошедшем сезоне Промес сыграл за «Севилью» 33 матча. В его активе 5 очков (2 гола и 3 результативные передачи).

С 2014 года голландский форвард выступал за московский «Спартак». Сыграл 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

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