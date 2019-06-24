Футбольный клуб «Аякс» приобрёл 27-летнего нападающего «Севильи» Квинси Промеса.
Контракт с нидерландской командой рассчитан до 2024 года, сообщает корреспондент De Telegraaph Майк Вервей.
BREAKING: Quincy— Mike Verweij (@MikeVerweij)
#Promes5 jaar naar #Ajax... Vandaag presentatie. Meer op https://t.co/GEQb5Yl8eq>>> 24 июня 2019 г.
Квинси Промес является воспитанником амстердамского клуба «Аякс».
В прошедшем сезоне Промес сыграл за «Севилью» 33 матча. В его активе 5 очков (2 гола и 3 результативные передачи).
С 2014 года голландский форвард выступал за московский «Спартак». Сыграл 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.
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