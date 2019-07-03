https://static.news.ru/photo/4d3a414e-9dc9-11e9-aafc-fa163e074e61_1024.jpg Марад Мусаев Фото: Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мурад Мусаев не может в течение года являться главным тренером клуба «Краснодар» в еврокубках, поскольку он не выполнил необходимых критериев. Об этом заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В футбольном союзе пояснили, что одним из главных требований для обучения на лицензию категории Pro является наличие у кандидата не менее одного года тренерского опыта по категории A, передаёт телеканал « Матч ».

Мурад Мусаев получил лицензию категории A только в июне 2019 года, что означает, что он не выполнил необходимые критерии. Как следствие, комиссия Jira решила, что Мусаеву пока нельзя начинать обучение на диплом Pro, — подчеркнули в УЕФА.

В Союзе добавили, что начать соответствующее обучение можно будет лишь «после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности».

Как писал News.ru, ранее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время матчей еврокубков.