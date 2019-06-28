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Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на информацию СМИ, согласно которой первый вице-президент РФС Никита Симонян был госпитализирован в реанимацию.

Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян 28 июня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идёт, —...