Президент «Зенита» заявил о нескольких предложениях от ФК «Сочи»
Андрей Лёвин
15:15, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/3fe92038-999f-11e9-8c35-fa163e074e61_1024.jpgАлександр МедведевФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» сделал питерцам интересные предложения по ряду игроков.
«Сочи» взял серьёзный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры, — заявил Медведев «Чемпионату».
«Сочи» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и квалифицировался в РПЛ.
Ранее News.ru писал, что один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе команды.