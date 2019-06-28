Александр Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» сделал питерцам интересные предложения по ряду игроков.

«Сочи» взял серьёзный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры, — заявил Медведев «Чемпионату».

«Сочи» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и квалифицировался в РПЛ.

Ранее News.ru писал, что один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе команды.

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