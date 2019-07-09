https://static.news.ru/photo/60bf0e68-a22c-11e9-a88e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Прядкин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о значимости социальных сетей для футбольной лиги.

В современной действительности социальные сети играют большую роль. Мы процентов на 30 обновили Лигу. Я никогда не считал себя одним воином. Я считаю, что команду объединяют единомышленники. Здорово, что в этом направлении работает молодая команда. Это положительно влияет на турнир, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.

Ранее функционер рассказал о деталях посещаемости матчей чемпионата России по футболу.

По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.