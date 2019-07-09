Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о деталях посещаемости матчей чемпионата России по футболу.
Суперкубок, который мы проводили в Нижнем Новгороде, показал, что любовь к футболу сохранилась. Средняя посещаемость в районе 17 тыс., более 4 млн присутствовали непосредственно на матчах, стадионах. Это заслуга клубов в первую очередь. Мы делаем всё возможное, чтобы привлечь зрителей, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.
По словам функционера, лидером посещаемости стал «Зенит» (около 50 тыс. в Санкт-Петербурге).
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.
«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.