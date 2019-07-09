Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Американская модель и блогер Кинси Волански, ставшая известной после того, как выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов-2019, заявила, что намерена была повторить такую же акцию во время финала Кубка Америки.

Признаю, Кубок Америки выиграли вы, но у нас была одна адская попытка! Мы прилетели в Бразилию, добрались до своих мест на стадионе благодаря маскировке, но закончилось всё тем, что Виталия...