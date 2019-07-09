https://static.news.ru/photo/5d89ceb8-a236-11e9-9adb-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Сутормин Фото: Кирилл Венедиктов/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о переходе нападающего казанского «Рубина» Алексея Сутормина в петербургский «Зенит».

«Санта-Барбара», как многие написали. Но я не вижу нарушений с точки зрения закона, игрок в Лиге зарегистрирован не был. Официального прохождения и фиксации не было. С точки зрения имиджа бывают такие переходы, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.

Форвард перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, писал News.ru.

В завершившемся сезоне Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов. Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поделился мнением о возвращении пива на футбольные стадионы России, писал News.ru.