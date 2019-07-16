Фото: Oliver Zimmermann/imago-images.de/Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как и когда будет использована система видеоповторов (VAR).

Мы рассчитываем, что на этой неделе все необходимые соглашения будут подписаны. РФС взял на себя подписания всех договоров. Сегодня мы планируем направить заявку в IFAB, чтобы хотя бы в одном из матчей второго тура VAR использовался в онлайн-режиме, — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Минспорт РФ и ПАО «Газпром нефть» заключили договор о сотрудничестве, писал News.ru.

News.ru в соцсетях