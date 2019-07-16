https://static.news.ru/photo/04a91906-a7b4-11e9-9d95-fa163e074e61_1024.jpgФото: Oliver Zimmermann/imago-images.de/Global Look Press
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как и когда будет использована система видеоповторов (VAR).
Мы рассчитываем, что на этой неделе все необходимые соглашения будут подписаны. РФС взял на себя подписания всех договоров. Сегодня мы планируем направить заявку в IFAB, чтобы хотя бы в одном из матчей второго тура VAR использовался в онлайн-режиме, — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».