Мы рассчитываем, что на этой неделе все необходимые соглашения будут подписаны. РФС взял на себя подписания всех договоров. Сегодня мы планируем направить заявку в IFAB, чтобы хотя бы в одном из матчей второго тура VAR использовался в онлайн-режиме, — цитирует Дюкова « Спорт-Экспресс ».