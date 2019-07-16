Александр Дюков Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что позднее время начала матчей Премьер-лиги связано, прежде всего, с погодными условиями.

В данный момент позднее время начала матчей связано с погодными условиями. С другой стороны, нужно учесть интересы болельщиков и клубов, тем более, из регионов, — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Ранее News.ru писал, что президент РФС рассказал, в каком туре появится система видеоповторов.

 

News.ru в соцсетях