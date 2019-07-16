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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как и когда будет использована система видеоповторов (VAR).

Мы рассчитываем, что на этой неделе все необходимые соглашения будут подписаны. РФС взял на себя подписания всех договоров. Сегодня мы планируем направить заявку в IFAB, чтобы хотя бы в одном...