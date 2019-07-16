https://static.news.ru/photo/e37477ac-a7b4-11e9-b6c9-fa163e074e61_1024.jpgАлександр ДюковФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что позднее время начала матчей Премьер-лиги связано, прежде всего, с погодными условиями.
В данный момент позднее время начала матчей связано с погодными условиями. С другой стороны, нужно учесть интересы болельщиков и клубов, тем более, из регионов, — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».
Ранее News.ru писал, что президент РФС рассказал, в каком туре появится система видеоповторов.