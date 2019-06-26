https://static.news.ru/photo/ce33c6f6-9817-11e9-a179-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что антироссийская акция грузинских игроков является провокацией.

Здесь нужно говорить не только о грузинских футболистах, но и в целом о Федерации футбола Грузии, которая нарушила принципы политической нейтральности, закреплённые в регламенте ФИФА. Считаю акцию грузинских футболистов провокацией, которой Международная федерация футбола (ФИФА) должна дать соответствующую оценку, — приводит слова Дюкова корреспондент News.ru.

Он добавил, что если «мы начнём использовать футбол для высказывания своих политических взглядов», то «любимая игра рискует превратиться в никому не нужное политическое шоу».

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони». Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также с надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке, писал News.ru. Примеру грузин последовали украинские игроки.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.