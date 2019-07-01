Президент испанской Примеры (высший дивизион чемпионата страны по футболу) Хавьер Тебас заявил, что не хотел бы снова видеть Неймара в каталонской «Барселоне».
Можно быть отличным футболистом, но надо помнить о манере поведения, что мы пропагандируем. Хотим сохранить наши ценности и наш имидж, — приводит слова Тебаса Marca.
Он добавил, что 27-летний футболист не является примером для подражания.
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
«Барселона» готова расстаться с тремя игроками ради Неймара, писал News.ru.