https://static.news.ru/photo/98ef11e2-9c06-11e9-8405-fa163e074e61_1024.jpg Хавьер Тебас Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Президент испанской Примеры (высший дивизион чемпионата страны по футболу) Хавьер Тебас заявил, что не хотел бы снова видеть Неймара в каталонской «Барселоне».

Можно быть отличным футболистом, но надо помнить о манере поведения, что мы пропагандируем. Хотим сохранить наши ценности и наш имидж, — приводит слова Тебаса Marca.

Он добавил, что 27-летний футболист не является примером для подражания.

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

«Барселона» готова расстаться с тремя игроками ради Неймара, писал News.ru.