Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов заявил об изменениях по лимиту на легионеров.
С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в четыре легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться, — цитирует Ефремова «
Спорт-Экспресс».
В сезоне-20/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) лимит составит «8+17». Клубы смогут заявлять не более восьми легионеров, при том что общая заявка не должна превышать 25 человек.
В настоящий момент в РПЛ существует лимит «6+5», но распространялся он не на сезон, а на игру — на поле могли находиться не более шести легионеров, тогда как в клубе их может быть сколько угодно.
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