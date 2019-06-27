https://static.news.ru/photo/e5a21cf2-98c1-11e9-9a7b-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Ефремов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов заявил об изменениях по лимиту на легионеров.

С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в четыре легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться, — цитирует Ефремова « Спорт-Экспресс ».

В сезоне-20/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) лимит составит «8+17». Клубы смогут заявлять не более восьми легионеров, при том что общая заявка не должна превышать 25 человек.

В настоящий момент в РПЛ существует лимит «6+5», но распространялся он не на сезон, а на игру — на поле могли находиться не более шести легионеров, тогда как в клубе их может быть сколько угодно.

Ранее News.ru писал, что «Уфа» планирует подписать не менее шести российских игроков.