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35-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан объявил, что матч второго тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака» станет для него последним в составе дончан.

Жизнь не стоит на месте, я всё ещё профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю вам всем спасибо и до свидания! — приводит слова Гацкана пресс-служба ФК «Ростов».

Футболист, выступавший также за сборную Молдавии, играл за ростовчан с 2008 года, проведя за это время 314 матчей и забив 24 мяча. В прошлом сезоне капитан «жёлто-синих» выходил на поле в 38 встречах в разных турнирах и записал на свой счёт два гола.

Александр принял это решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Клуб его поддержал. Гацкан за 11 лет многое сделал для Ростова и заслужил право сделать выбор самостоятельно. Мы благодарим Александра за все те годы, которые он провёл вместе с нами, — цитирует президента клуба Арташеса Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

Прощальный матч Гацкана в составе «жёлто-синих» против «Спартака» начнётся в субботу, 20 июля в 21:30 по московскому времени.

Бывший форвард сборной Германии посетит матч московского «Динамо» и казанского «Рубина», писал ранее News.ru.