https://static.news.ru/photo/1e5d6444-b946-11e9-b784-fa163e074e61_660.jpg игроки ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Футбольный клуб «Краснодар» не смог удержать ничью с «Порту» и уступил с минимальным счётом 0:1 в первой игре третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов.

Гол в ворота Матвея Сафонова забил полузащитник Сержиу Оливейра на 89-й минуте со стандарта.

Ответный матч «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер швейцарского футбольного клуба «Тун» Марк Шнайдер заявил, что на первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» (Москва) стадион в Туне будет заполнен наполовину, писал News.ru/