https://static.news.ru/photo/71935ce2-9261-11e9-9565-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Порту» может повысить предложение по трансферу нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.

Руководство португальского клуба готово предложить €12 млн, как и хотел «Спартак», сообщает Record.

В «Порту» уверены, что 28-летний форвард подпишет соглашение на четыре года с зарплатой в €1,5 млн.

В прошедшем сезоне Зе Луиш провёл за московский клуб 36 матчей и отличился 18 раз (14 голов и четыре результативные передачи).

Защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Айртон Лукас попал в сферу интересов французского «Лиона», ранее писал News.ru.