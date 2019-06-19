Футбольный клуб «Порту» может повысить предложение по трансферу нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Руководство португальского клуба готово предложить €12 млн, как и хотел «Спартак», сообщает Record.
В «Порту» уверены, что 28-летний форвард подпишет соглашение на четыре года с зарплатой в €1,5 млн.
В прошедшем сезоне Зе Луиш провёл за московский клуб 36 матчей и отличился 18 раз (14 голов и четыре результативные передачи).
Защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Айртон Лукас попал в сферу интересов французского «Лиона», ранее писал News.ru.