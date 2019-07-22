Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов прокомментировал результат матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором южане сыграли вничью с московским «Спартаком» (2:2).
Мы играли лучше «Спартака». После матча смотрели статистику, мы больше били по воротам, совершали больше подборов, — приводит слова Попова Sport24.ru.
Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования организации Александру Егорову после матча второго тура чемпионата России, писал News.ru.