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Главный тренер футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага сомневается в пользе включения белорусских команд в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Если будут в этой команде играть одни белорусы, то клубу придется тяжело против «Зенита», ЦСКА, «Краснодара». Если легионеры, а они могут года через два уйти, какую это пользу принесёт белорусскому...